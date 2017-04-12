Порошенко подписал закон, позволяющий заочно осудить Януковича

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В середине марта украинский парламент принял изменения в закон о заочном осуждении скрывающихся от следствия лиц. По словам генпрокурора страны Юрия Луценко, после вступления в силу закон позволит начать судебные процессы по 190 делам, в частности в отношении бывшего президента страны.





В ноябре 2016 года Луценко зачитал уведомление о подозрении Януковичу по делу о госизмене . Адвокат экс-главы государства заявил, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как его надлежащим образом не уведомили о подозрении.





В конце января Генпрокуратура Украины заявила о завершении расследования дела против Януковича, защите было предложено ознакомиться с его материалами. Адвокаты настаивали на том, что следствие не завершено, поэтому они не могут начать работать с документами. Тем не менее, киевский суд обязал их ознакомиться с материалами до 5 марта.