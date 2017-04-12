Порошенко подписал закон, позволяющий заочно осудить Януковича
12 апреля 2017, 09:19
В конце января Генпрокуратура Украины заявила о завершении расследования дела против Януковича, защите было предложено ознакомиться с его материалами.
Украинский президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс в части заочного правосудия, что позволит заочно арестовать экс-главу Украины Виктора Януковича, сообщает РИА Новости со ссылкой на на сайт Верховной рады.
В середине марта украинский парламент принял изменения в закон о заочном осуждении скрывающихся от следствия лиц. По словам генпрокурора страны Юрия Луценко, после вступления в силу закон позволит начать судебные процессы по 190 делам, в частности в отношении бывшего президента страны.
В ноябре 2016 года Луценко зачитал уведомление о подозрении Януковичу по делу о госизмене. Адвокат экс-главы государства заявил, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как его надлежащим образом не уведомили о подозрении.
В конце января Генпрокуратура Украины заявила о завершении расследования дела против Януковича, защите было предложено ознакомиться с его материалами. Адвокаты настаивали на том, что следствие не завершено, поэтому они не могут начать работать с документами. Тем не менее, киевский суд обязал их ознакомиться с материалами до 5 марта.
Суд в Киеве выдал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.
Фото: РБК-Украина
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