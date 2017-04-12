Растаможка авто с пробегом в Казахстане подешевела
12 апреля 2017, 09:23
Выполняя требования ВТО, ввозные пошлины на автомобили в очередной раз незначительно понизили.
Таможенные пошлины на транспортные средства старше 7 лет стали ниже на 2%. Соответствующий приказ министра национальной экономики РК, изданный под номером 58, вступил в силу в первых числах апреля, пишет портал "Колеса".
Согласно документу, для новых бензиновых авто с двигателем объёмом от 1 500 до 3 000 кубов, для новых дизельных объёмом до 1 500 кубов, а также для всех категорий машин, бывших в употреблении до 7 лет, растаможка подешевела на 1 %, но всё равно осталась немаленькой — 19 %. Ставки на новые бензиновые авто с объёмом двигателя от 0 до 1 500 куб. см и свыше 3 000 куб. см, а также на дизельные с объёмом свыше 1 500 куб. см прежние — 15 % от таможенной стоимости.
Напомним, с 1 декабря 2015 года Казахстан стал полноправным членом Всемирной торговой организации. В связи с этим страна приняла обязательства о поэтапном снижении ввозных пошлин на товары, в том числе на автомобили.
Фото: kcdn.kz
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