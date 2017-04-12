ООН и Генпрокуратура РК подписали меморандум

11 апреля в Вене был подписан Меморандум между Генеральной прокуратурой Казахстана и ООН, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Генеральный Прокурор Республики Казахстан Жакип Асанов посетил с визитом Австрию. Также в составе делегации был и.о. ректора Академии правоохранительных органов Наиль Ахметзакиров.

В ходе визита Жакип Асанов подписал Меморандум о взаимопонимании с заместителем Генерального Секретаря ООН Юрием Федотовым.

Отмечая значимость подписания соглашения, Ю.Федотов подчеркнул: «Это очень важное событие для нас, поскольку оно поможет государствам Центрально-Азиатского региона нарастить свой потенциал в борьбе с вызовами современному миру, безопасности и стабильности, которые проистекают от терроризма, насильственного экстремизма, транснациональной организованной преступности. Мы благодарны Казахстану за поддержку, будем вместе работать в этом направлении».

Что предполагает этот документ? На базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Казахстана создается Региональный хаб Это единая в Центральной Азии площадка, где сотрудники правоохранительных и специальных органов будут обучаться лучшим мировым практикам и передовым технологиям противодействия пяти глобальным угрозам:

1) экстремизм и терроризм;

2) незаконный оборот наркотиков и оружия;

3) торговля людьми:

4) киберпреступность;

5) коррупция.

Для обучения по этим пяти направлениям к нам будут приезжать лучшие преподаватели из-за рубежа.

Кроме того, создание Регионального хаба позволит проводить совместные исследования с правоохранительными органами стран Центральной Азии.

В ходе визита Генеральный Прокурор встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.

Жакип Асанов высоко оценил уровень взаимодействия Казахстана и ОБСЕ. Наша страна сотрудничает с Организацией по всем важнейшим аспектам укрепления международной безопасности, и прежде всего, в сфере борьбы с вызовами и угрозами современности, отметил он.

Собеседники обсудили основные направления сотрудничества в рамках создания Регионального хаба противодействия глобальным угрозам.

Подводя итоги встречи, руководитель ОБСЕ выразил готовность оказать содействие в продвижении проекта. «Нам необходимо объединить совместные усилия в борьбе с насильственным экстремизмом и терроризмом, наркобизнесом, коррупцией, отмыванием незаконных доходов. Поэтому инициатива Академии о создании хаба очень своевременна и актуальна. Эта идея со стороны ОБСЕ найдет полную поддержку. Для этого мы должны привлечь лучший опыт международного экспертного сообщества», - подчеркнул Л.Заньер.

В Вене Генрокурор также провел переговоры с ректором Международной антикоррупционной академии Мартином Крёйтнером.

Собеседники отметили общность целей и задач, стоящих перед двумя академиями, и выразили заинтересованность в налаживании взаимовыгодного сотрудничества.

Ж.Асанов также встретился со студентами-казахстанцами, обучающимися в вузах Австрии. Генпрокурор рассказал о проводимой работе в свете реализации институциональных реформ, мерах по модернизации прокуратуры и качественному обновлению кадрового состава, ответил на вопросы студентов.