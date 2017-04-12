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В РК проиндексировали тарифы ВИЭ с учетом изменения обменного курса

 

Правительство Казахстана утвердило Правила определения фиксированных тарифов на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), сообщает Министерство энергетики РК, передает Zakon.kz.

«С переходом Казахстана на новую денежно-кредитную политику, связанную с введением режима свободно плавающего обменного курса национальной валюты, указанные фиксированные тарифы в пересчете на иностранные валюты (доллар США, евро) значительно снизились», - говорится в сообщении. - В связи с чем сложившаяся в итоге ситуация отрицательно отразилась на реализации ряда проектов в области ВИЭ и поставила под угрозу дальнейшие инвестиции со стороны инвесторов, ввиду большой зависимости проектов ВИЭ от иностранного участия (импорт оборудования, привлечение инвестиций и. т.д.)».

Указывается, что индексация фиксированного тарифа произведена по схеме - 70% на инфляцию и 30% на иностранную валюту.

«Согласно мировым практикам и по многим реализованным и реализуемым проектам ВИЭ в Казахстане инвесторы при реализации проекта ВИЭ закладывают собственные средства в иностранной валюте в размере 30% от стоимости проекта. Поэтому данная норма позволит защитить только собственные средства инвестора, так как исключает дальнейшие валютные риски», - поясняет Минэнерго.

При этом отмечается, что в случае, если изменение обменного курса национальной валюты к конвертируемым валютам составило 25% и выше по сравнению с предыдущим годом, фиксированные тарифы индексируются один раз в год на 1 октября с учетом инфляции и изменения обменного курса национальной валюты к конвертируемым валютам, по формуле:

 

 

«Для защиты инвестиции в иностранной валюте были предложены меры, позволяющие частично индексировать тарифы ВИЭ с учетом значительного изменения обменного курса. Министерством энергетики РК был проведен расчет влияния индексации тарифа, которая не приведет к значительному увеличению тарифов для конечных потребителей», - говорится в заключение.

 

12 апреля 2017, 09:43
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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