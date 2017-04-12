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Назарбаев рассказал о причинах снижения товарооборота в ЕАЭС

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что товарооборот в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) снизился из-за санкций и падения цен на экспортные товары, передает РИА Новости

«В целом, я считаю, это правильное направление (создание ЕАЭС - ред.). И я не собираюсь его критиковать, хотя товарооборот упал естественным путем. Первое — это санкции против России Запада, и второе — снижение биржевых цен на наши экспортные товары: нефть, газ, металлы, удобрения и так далее. То есть это естественный процесс — общее падение и падение товарооборота среди нас», — заявил Назарбаев в интервью телеканалу «Мир», текст которого размещен на сайте канала.

При этом он подчеркнул, что физические объемы товарооборота не снижаются. «Поэтому, когда конъюнктура такая пройдет, и мы адаптируемся, я думаю, все это заработает», — отметил казахстанский лидер.

Назарбаев убежден, что ЕАЭС приносит большую пользу его участникам. «Пользы от этого объединения очень много. Во-первых, таможенных барьеров нет. Товары могут двигаться без каких-то препятствий. Производства могут создаваться совместные в России, здесь, в Беларуси, в других странах», — добавил он.

Глава Казахстана отметил, что СНГ «принимало много документов, было совершенно бесполезным». «Потому что одни государства могли подписывать договоры, другие не подписывать. И вообще проявлялась разносторонняя политика каждого члена. Одни консервировали то, что было, другие пошли этим путем, третий — третьим. Невозможно было это все объединить. И тогда было высказано предложение: давайте те, кто желает, создадим более узкую интеграцию. И покажем, что это полезно и это работает. С этой целью было создано ЕАЭС», — сказал президент Казахстана.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

 

12 апреля 2017, 09:20
Источник, интернет-ресурс: МТРК «МИР

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