Аким СКО Кумар Аксакалов будет проверять соблюдение технологий, спонтанно выезжая на поля

Аким области предупредил аграриев, что проверяться технология будет не по отчетам, а непосредственно с выездом на место, 4-5 раз в год.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов побывал с рабочей поездкой в Жамбылском районе. Здесь глава региона посетил ТОО «Атамекен Агро» в селе Благовещенка, передает zakon.kz





Более подробно о работе предприятия рассказал директор товарищества Виктор Сухов.





«Сегодня у нас в работе 66 тысяч гектаров пашен. На этот год запланировано 58 тысяч гектаров ярового посева. Планируем в этом году получить 1,5 миллиарда тенге прибыли. Рабочих на постоянной основе у нас 282 человека. Но, в связи с приобретением дополнительной техники, а это у нас происходит ежегодно, в период посевной и уборочной кампаний количество рабочих увеличится до 360 человек. Хозяйство обеспечено полностью техникой. У нас вся техника импортная: 20 посевных комплексов, 34 комбайна, 34 грузовых машин», - сказал Виктор Сухов.





Также о достижениях жамбылцев за последние годы проинформировал Кумара Аксакалова аким района Иван Турков. По его словам, по всем показателям наблюдается положительная динамика. Большое развитие, благодаря интенсивной государственной поддержке, получает животноводческая сфера.





«Поголовье КРС у нас составляет 28 тысяч, лошадей — 6,4 тысяч, свиней — 7 тысяч, птицы — 232 тысячи. За последние 2 года мы завезли в район порядка 1,5 тысяч голов племенного скота», - отметил аким района.

На встрече Кумар Аксакалов также обсудил важные вопросы с сельхозтоваропроизводителями. Глава региона акцентировал свое внимание на вопросе применения правильных технологий выращивания урожая, подчеркнув, что при любых климатических условиях, Северный Казахстан всегда должен давать богатый урожай.









«В последние годы большой проблемой является то, что более 50 % зерна — 4 или 5 классов. В итоге, вы теряете деньги, недоплачиваете по налогам, не создаете новые рабочие места и т.д. Нам нужно эту проблему решать и прежде всего за счет технологий. Законы агрономии говорят об обязательном использовании паров. С парами надо работать и мы будем спрашивать с вас, как эффективно вы работаете с землей», - сказал Кумар Аксакалов.





Также аким области предупредил аграриев, что проверяться технология будет не по отчетам, а непосредственно с выездом на место, 4-5 раз в год. При этом маршруты будут спонтанными.





Сельхозтоваропроизводители готовы работать по-новому - об этом отметил в разговоре с Кумаром Аксакаловым глава ИП «Али-сарай» Арман Касымгужин. Предприниматель занимается животноводством и считает этот бизнес доходным, тем более, что государство оказывает всестороннюю поддержку.





В завершение встречи глава региона дал поручение руководству района заняться подготовкой индустриально-инновационных проектов.





Далее аким СКО Кумар Аксакалов посетил в Жамбылском районе ТОО «Династия Агро», занимающееся переработкой масличных культур. Генеральный директор предприятия Владимир Кан продемонстрировал Кумару Иргибаевичу линию по производству набирающего популярность и обладающего полезными свойствами льняного масла.









«Производить в год сейчас мы имеем возможность 3 тысячи тонн, а с поступлением второй линии, мы увеличим до 6-7 тысяч тонн. Потребность, особенно с китайской стороны, большая. Первая компания, которая к нам приехала, готова была на 5 тысяч тонн масла заключить контракт. Еще с четырьмя компаниями переговоры ведем — они готовы. Каждая от 1 до 2 тысяч тонн у нас покупать», - рассказал Владимир Кан.





В ходе встречи директор рассказал о проблемах, имеющихся на предприятии, одна из которых - это нехватка оборотных средств. Бизнес-план готов, он обсуждается с руководством района и банками. В скором времени товарищество должно получить кредитные средства на расширение производства, чтобы удовлетворять потребности покупателей. Аким области пообещал оказать поддержку молодому, но перспективному производству.

«Потребность нашей области в масле составляет 5 тысяч 800 тонн. Понятно, что мы можем сами эту потребность закрыть. По республике примерно 50 % потребности в масле закрывается отечественными производителями. То есть, рынок большой. Кроме того, это экспортоориентированная продукция. За рубежом льняное масло очень ценится», - сказал аким области Кумар Аксакалов.





Завершилась рабочая поездка главы региона в Жамбылский район встречей с представителями общественности, на которой были обсуждены вопросы социально-экономического развития области.



