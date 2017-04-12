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Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

12 апреля 2017, 09:55

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

Сегодня в Мажилисе Парламента РК проходит очередное пленарное заседание, передaет Zakon.kz.

В ходе заседания мажилисмены рассмотрят следующие вопросы:

1. О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе Республики Казахстан».

2. О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта» (первое чтение).

3. О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Генерального соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации Исламской Конференции».

4. О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы» (второе чтение).

5. О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира» (второе чтение).



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