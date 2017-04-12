Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
12 апреля 2017, 09:55
Депутаты рассмотрят ряд вопросов.
Сегодня в Мажилисе Парламента РК проходит очередное пленарное заседание, передaет Zakon.kz.
В ходе заседания мажилисмены рассмотрят следующие вопросы:
1. О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе Республики Казахстан».
2. О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта» (первое чтение).
3. О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Генерального соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации Исламской Конференции».
4. О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы» (второе чтение).
5. О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира» (второе чтение).
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