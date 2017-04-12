Белый дом: Россия причастна к сокрытию химической атаки в Сирии

По данным американской разведки и других источников, правительственная армия Сирии сбросила бомбы с зарином на своих соотечественников.

Российские власти причастны к сокрытию последствий химической атаки в сирийской провинции Идлиб сообщает Русская служба BBC со ссылкой на рассекреченный доклад Белого дома





По данным американской разведки и других источников, правительственная армия Сирии сбросила бомбы с зарином на своих соотечественников, отмечается в документе.





Белый дом считает, что Россия и Сирия пытались ввести мировое сообщество в заблуждение с помощью кампании по дезинформации. Москва распространяет "многочисленные, противоречащие друг другу заявления, чтобы запутать мировое сообщество", говорится в докладе.





При этом ни в докладе, ни в комментариях американских чиновников не содержится ответ на вопрос, знала ли Россия о химической атаке в провинции Идлиб заранее.





Часть доклада посвящена опровержению данных России о том, что самолеты в Идлибе бомбили склады боеприпасов, принадлежащие "террористам". В документе содержатся ссылки на видео и изображения со спутников, где видно, что бомбы сбрасываются на дорогу, а не на здания.





Напомним, авианалет на поселок Хан Шейхун в провинции Идлиб произошел в начале апреля 2017 года. Жертвами удара стали около 90 человек. На видеозаписях видно, что у людей наблюдаются симптомы отравления газом. Сирия отрицает использование химического оружия. 7 апреля США выпустил по сирийской авиабазе "Шайрат", с которой поднимались самолеты, сбросившие бомбы на Хан Шейхун. Удар США стал ответом на химическую атаку, ответственным за которую на Западе считают президента Сирии Башара Асада. Владимир Путин 11 апреля заявил , что ему "скучно" слышать обвинения в адрес России и Сирии в связи с химической атакой в сирийском Идлибе. "Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки - это мы уже все видели, наблюдали", - сказал президент.



