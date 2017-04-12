Электронную торговую площадку для реализации сжиженного газа создадут в Казахстане

В Казахстане будет создана электронная торговая площадка для реализации сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщил директор департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики РК Зияш Киякбаев на пресс-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство сформировало концепцию внесения изменений в действующее законодательство, направленных на постепенный уход от государственного регулирования ценообразования на сжиженный газ и внедрение механизма электронной торговой площадки для того, чтобы все сделки, заключаемые по сжиженному нефтяному газу, были максимально прозрачными, транспарентными и соблюдался баланс интересов производителей и конечного потребителя газа», - сказал З.Киякбаев.

По его словам, внедрение электронной торговой площадки будет состоять из трех уровней. На первом уровне будут приняты поправки в Закон «О газе и газоснабжении». Вторым уровнем будет утверждение общих правил торговли на электронной площадке приказом Министерства энергетики. Третий уровень- разработка внутренних документов операторов, устанавливающих требования к участникам и детальные правила и регламенты.

Как пояснил З.Киякбаев, необходимость ухода от госрегулирования цен на сжиженный нефтяной газ обусловлена тем, что оптовые цены, устанавливаемые министерством, значительно ниже цен на рынках России и других сопредельных стран. Например, в России средняя цена на сжиженный газ сложилась на уровне 125 тысяч тенге за тонну, а в Казахстане с 1 квартала 2017 года установлена оптовая цена 28 тысяч тенге за тонну, без НДС. С НДС цена составляет 31 360 тенге за тонну. Такая разница в ценах стимулирует незаконный вывоз сжиженного газа из Казахстана. Кроме того, при установленной Минэнерго оптовой цене на сжиженный газ производители несут убытки. Например, в компании «Казгермунай» себестоимость сжиженного нефтяного газа составляет 43,4 тысячи тенге за тонну, в «Казахойл-Актобе» - 48 тысяч тенге, в SNPC - 38,6 тысячи тенге. При этом маржа газосетевых организаций высока - от 44 до 51 процента. То есть, социальный эффект от установления низкой оптовой цены отсутствует, поскольку сложился высокий уровень розничных цен.

Реализация перечисленных мер будет начата с января 2018 года.