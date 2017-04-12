Дочь Мадонны шокировала пляж волосатыми подмышками

Дочка Мадонны выросла такой же бунтаркой, какой всегда была ее мать. 20-летняя Лурдес готова пойти не только наперекор родной маме, но и общественному мнению. Кто сказал, что девушка обязательно должна быть милой, покладистой и ухоженной? Делать маникюр и депиляцию? Только не Лурдес! Наследнице поп-звезды совершенно плевать на то, как ее воспринимают окружающие, и в этом убедились папарацци, заставшие дочку певицы на пляже в Майами, пишет " Комсомольская правда ".





Одетая в черное бикини Лурдес принимала солнечные ванны в компании нового бойфренда и нескольких друзей. Подняв руку, чтобы заслонить глаза от солнца, дочка Мадонны продемонстрировала всему пляжу… волосатые подмышки. Судя по всему, густая растительность совсем не смущает сердечного друга девушки. С таинственным блондином Лурдес встречается совсем недавно – влюбленную парочку видели вместе на улице, в кафе, а теперь и на пляже. Парню явно льстит, что его девушка богата и знаменита, и что благодаря ей он теперь тоже в центре внимания. В отличие от подруги, на дух не выносящей папарацци и мрачнеющей при виде объективов, блондин приветливо улыбнулся фотографам и даже помахал им рукой.





Искупавшись вместе со своим парнем, Лурдес решила пообедать тут же на пляже. Вся компания заказала гамбургеры, и наследница Мадонны, как и остальные, с аппетитом уплетала булку с котлетой. Если девушка будет продолжать в том же духе, то вскоре перестанет влезать в джинсы. Лурдес и так не может похвастаться плоским животиком – судя по всему, она, в отличие от многих сверстниц, повернутых на диетах и фитнесе, не любит проводить время в спортзале. Плюс ко всему папарацци регулярно фотографируют Лурдес на улице с сигаретой.





Не брить волосы в интимных местах – «фишка» многих голливудских знаменитостей. Демонстрируя густую растительность, звездные красавицы как будто намекают – нам, феминисткам, некогда думать о красе ногтей и гладкости подмышек. Любите нас такими, какие мы есть. Сама Мадонна еще со времен своей бурной молодости предпочитает естественность во всем. И к этому же приучает дочку. В прошлом году певица с гордостью опубликовала снимок волосатых подмышек дочурки в своем Инстаграме, чем в очередной раз шокировала общественность.

Несмотря на непростой характер, дочка Мадонны обожает свою семью. Ее тело украшают татуировки, посвященные родителям: Лурдес наколола на костяшках пальцев слова «папа» и «мама». А еще букву «Р» на лодыжке – в честь брата Рокко.





У Мадонны шестеро детей: родные Лурдес и Рокко, приемные Дэвид, Мерси, Эстер и Стелла. По словам окружения, Мадонна очень авторитарная мать и склонна к гиперопеке. Видимо, поэтому ее старшие дети и бунтуют: Лурдес и Рокко рано начали курить, попробовали алкоголь и всячески пытаются избавиться от контроля своей звездной мамы.





Дочку Лурдес Мадонна родила от своего тренера по фитнесу Карлоса Леона. Девочка училась в закрытой католической школе, где ее воспитывали монахини. Это, впрочем, не уберегло наследницу звезды от соблазнов грешного мира. Сейчас Лурдес учится на втором курсе университета в Мичигане, где изучает пение и сценическое искусство.



