МЭ РК планирует отказаться от регулирования цен на сжиженный газ

В Казахстане может подорожать сжиженный газ. Уже со следующего года в министерстве энергетики планируют поэтапный отказ от регулирования цен на голубое топливо. В ведомстве считают, что стоимость сжиженного газа должен определять рынок, а не государство, передает 31 канал.

Итак, в планах чиновников уже в новом году 20% объема топлива отдать рынку. К 2019 эта доля увеличится до половины. Ну, а в 2020 стоимость газа будет полностью определять рынок.

Это связано с низкими оптовыми ценами на голубое топливо. В Казахстане тонна горючего стоит 31 500 тенге. А в России и Таджикистане за тонну платят по 125 и 109 тысяч тенге. Поэтому в нашей республике периодически возникает дефицит.

Поставщикам выгоднее экспортировать топливо. Из-за низкой цены на газ во многих регионах автовладельцы заправляют машины этим топливом. Дороже всего газ обходится жителям Южно-Казахстанской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей - 65 тенге за литр. Вот в Мангистауской и Актюбинской областях литр газа стоит от 35 до 43 тенге.

В начале апреля министр энергетики Канат Бозумбаев отмечал, что в Казахстане на внутреннем рынке держится достаточно низкая цена на сжиженный газ - 28 тысяч тенге. «Когда-то было 33 тысячи, но два года назад её опустили до 11 тысяч. Средняя себестоимость для переработки этого газа - около 30 тысяч, то есть нельзя продавать в три раза ниже себестоимости. Разорятся компании или этим бизнесом не будут заниматься. Либо будут серый рынок, черный рынок», - сказал он.