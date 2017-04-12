Назарбаев призвал казахстанцев стать прагматиками





Президент во вступлении к статье напоминает, что в начале года объявил народу Казахстана о начале третьей модернизации страны. Цель этой модернизации, включающей в себя политическую реформу и модернизацию экономики, является вхождение в число 30 самых развитых стран мира.





Глава государства отмечает, что духовное возрождение Казахстана началось не сегодня. За годы независимости проделана большая работа. В рамках программы «Культурное наследие» обновлены историко-культурные памятники, в рамках еще одной программы - «Народ на волнах истории» - собраны самые важные документы, касающиеся истории нашей страны и народа. Теперь предстоит еще более масштабная работа.





Говоря о конкурентоспособности, Президент подчеркивает, что сегодня добиться успеха можно, лишь повышая конкурентоспособность всего народа, а не отдельных людей.





Глава государства призывает казахстанцев отказаться от многих прежних привычек и правил, стать прагматиками, без чего невозможна полноценная модернизация.





В статье также говорится о необходимости расширения границ национального самосознания, при этом сохранив главное в национальном менталитете. Коснувшись вопроса о модернизации образования, Глава государства напоминает, что нашему народу всегда была свойственна тяга к знаниям. За годы независимости десятки тысяч молодых людей получили образование в ведущих университетах мира. Теперь нужно добиться того, чтобы современное образование было доступно всем.





Затронув тему эволюционного развития, Президент напомнил, что в этом году исполняется 100 лет событиям октября 1917 года. ХХ век многое дал Казахстану в плане модернизации, но это была модернизация территории, а не нации. Нужно понимать уроки истории - эпоха революций еще не закончилась, только изменились ее форма и содержание.





Подробно остановившись на задачах ближайшего будущего, Нурсултан Назарбаев подводит читателя к мысли о том, что государство и нация должны быть подобны не застывшему металлу, а живому организму, способному постоянно развиваться. В новых условиях внутреннее стремление к модернизации должно стать главным правилом. Нужно уметь меняться, чтобы успевать за жизнью. Тот, кто этого не понял, всегда будет отставать.



