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Новости за сегодня

Глава Capital Bank Kazakhstan покинул свой пост

 

Гани Узбеков ушел с поста председателя правления АО «Capital Bank Kazakhstan».

«Сегодня был последний рабочий день для меня в качестве СЕО CapitalBank Kazakhstan. Передал банк следующему председателю правления. Интеграция набирает свои обороты. Предстоит много еще сделать, чтобы все прошло безболезненно, прежде всего, для наших клиентов. Всем теперь уже бывшим коллегам и тем, кто решил покинуть банк, успехов и высокого креатива, такой же смелости и умопомрачительного чувства юмора. Вы-сила, которая творит историю. Желаю, чтобы скорость ваших успехов всегда оставалась такой высокой. Всем удачи и семейного благополучия! Всем огромное спасибо и низкий поклон за то усердие и энтузиазм, с которым вы рвали рынок. Без вас банк не достиг бы тех высот и признаний!!»,- написал Гани Узбеков на своей страничке в Facebook.

Гани Узбеков родился 21 июня 1974 года. Окончил Казахскую государственную академию управления (1995). В 1997 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан, присуждена ученая степень магистра экономики, в 2000 году с отличием окончил Лондонскую школу экономики и политологии, присуждена степень магистра наук.

12 апреля 2017, 10:19
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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