Адвокаты Казахстана подают в суд на суд

Верховный суд постановил привлекать адвокатов к уголовной ответственности как пособников своих подзащитных

Республиканская коллегия адвокатов (РКА) намерена обжаловать в суде нормативное постановление Верховного суда РК и правила пропускного режима для посетителей на территории и в зданиях судов, об этом говорится на сайте коллегии, передает Sputnik Казахстан.

В нормативном постановлении Верховного суда РК от 22 декабря 2016 года №14 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за прикосновенность к преступлению и пособничество в уголовном правонарушении» (НП ВС) были прописаны условия, при которых адвокаты привлекаются к уголовной ответственности в качестве пособников своих подзащитных, что вызвало возмущение и массу вопросов со стороны профессиональных защитников.

То же касается и действующих правил, согласно которым адвокаты подвергаются досмотру при прохождении в здания судов и государственных органов и которые, по сути, во многом являются противоречащими закону. «Адвокаты подают в суд на суд. Не питая излишних иллюзий на победу, мы понимаем, что это единственный цивилизованный путь защиты своих интересов и необходимый этап перед обращением в международные организации. Ранее по этим фактам адвокаты обращались с открытым письмом к президенту РК, с обращением к председателю Верховного суда об отмене НП ВС в части, затрагивающей адвокатов, с ходатайством к генеральному прокурору о принесении протеста на НП ВС», — пояснил исполнительный директор Республиканской коллегии адвокатов Сергей Сизинцев.

В частности, адвокаты просят исключить нормы, касающиеся адвокатов, поскольку нормативные постановления издаются только с целью разъяснения судебной практики, а по вопросам пособничества адвокатов преступлениям никакой практики вообще нет. Также был существенно нарушен регламент принятия НП ВС, не обобщалась практика, не проводилось обсуждение с адвокатами.

Сизинцев рассказал о судьбе открытого письма к президенту, в котором адвокаты добивались отмены противоречащих закону правил, согласно которым адвокаты подвергаются досмотру при прохождении в здания судов и государственных органов, и у адвокатов изымаются телефоны, ноутбуки и иные технические средства. «Ответа на открытое письмо не будет. Как пояснил сотрудник администрации президента, наше письмо не содержит просьбу о направлении ответа, поэтому предложения были рассмотрены и приняты во внимание. Ответы от Верховного суда и Генеральной прокуратуры были получены, однако по существу обращений они не содержали никакой мотивировки», — уточнил он. В настоящее время для обсуждения правовой позиции по будущим искам РКА приглашаются все желающие как для удаленной работы, так и для непосредственного участия в суде.