Полиция посчитала взрыв в Дортмунде целенаправленной атакой на «Боруссию»

12 апреля 2017, 10:25

Взрыв произошел перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» должна была встретиться с «Монако». Как уточнила полиция Дортмунда, сработали три взрывных устройства.

Взрыв в Дортмунде — это нацеленная атака на клуб «Боруссия». Такое заявление сделал глава полиции города Грегор Ланге, слова которого приводит ТАСС.

«Мы с самого начала исходили из того, что здесь речь идет о целенаправленной атаке против команды», — заявил он, отметив, что правоохранительные органы рассматривают все версии произошедшего, но приоритетную пока не выделяют.

При этом представитель прокуратуры Сандра Люке рассказала о том, что на месте взрыва была найдена записка.

Взрыв произошел перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» должна была встретиться с «Монако». Как уточнила полиция Дортмунда, сработали три взрывных устройства.

В результате пострадал защитник дортмундского клуба Марк Бартра, получивший порезы. Он был доставлен больницу, его жизни ничто не угрожает.

Встреча была перенесена на среду, 12 апреля.

Фото: Reuters Staff/ Reuters


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код