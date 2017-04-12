Полиция посчитала взрыв в Дортмунде целенаправленной атакой на «Боруссию»
12 апреля 2017, 10:25
Взрыв произошел перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» должна была встретиться с «Монако». Как уточнила полиция Дортмунда, сработали три взрывных устройства.
Взрыв в Дортмунде — это нацеленная атака на клуб «Боруссия». Такое заявление сделал глава полиции города Грегор Ланге, слова которого приводит ТАСС.
«Мы с самого начала исходили из того, что здесь речь идет о целенаправленной атаке против команды», — заявил он, отметив, что правоохранительные органы рассматривают все версии произошедшего, но приоритетную пока не выделяют.
При этом представитель прокуратуры Сандра Люке рассказала о том, что на месте взрыва была найдена записка.
Взрыв произошел перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» должна была встретиться с «Монако». Как уточнила полиция Дортмунда, сработали три взрывных устройства.
В результате пострадал защитник дортмундского клуба Марк Бартра, получивший порезы. Он был доставлен больницу, его жизни ничто не угрожает.
Встреча была перенесена на среду, 12 апреля.
Фото: Reuters Staff/ Reuters
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