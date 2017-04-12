Полиция посчитала взрыв в Дортмунде целенаправленной атакой на «Боруссию»

Взрыв произошел перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» должна была встретиться с «Монако». Как уточнила полиция Дортмунда, сработали три взрывных устройства.

Взрыв в Дортмунде — это нацеленная атака на клуб «Боруссия». Такое заявление сделал глава полиции города Грегор Ланге , слова которого приводит , слова которого приводит ТАСС





«Мы с самого начала исходили из того, что здесь речь идет о целенаправленной атаке против команды», — заявил он, отметив, что правоохранительные органы рассматривают все версии произошедшего, но приоритетную пока не выделяют.





При этом представитель прокуратуры Сандра Люке рассказала о том, что на месте взрыва была найдена записка.





Взрыв произошел перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» должна была встретиться с «Монако». Как уточнила полиция Дортмунда, сработали три взрывных устройства.





В результате пострадал защитник дортмундского клуба Марк Бартра, получивший порезы. Он был доставлен больницу, его жизни ничто не угрожает.





Встреча была перенесена на среду, 12 апреля.





Фото: Reuters Staff/ Reuters



