Астанчане дружно откликнулись на призыв врача помочь голодающему инвалиду и его матери





М.Сарсенова, обратилась к пользователям соцсетей, надеясь получить хоть какой - то отклик от неравнодушных. Автор поста осматривала пациента на дому, так как он лежачий больной и не может прийти на прием сам. "Сказать, что я была в шоке после посещения этого пациента - значит не сказать ничего. В 21 веке, в квартале от пр.Республики - центрального проспекта столицы, в малюсенькой землянке из двух комнат, без отопления и воды, в антисанитарных условиях проживает больной человек. Ему 57 лет. Заболел в августе 2016 года, после перенесенного инсульта. С тех пор находится в пределах постели. В домике очень холодно, даже на улице теплее. Он лежит одетый, в теплой шапке, свитере и носках, под одеялом, и мерзнет. У них есть обогреватель, но включают редко. Больной живет с престарелой матерью, которой за 70 лет. По мере сил она ухаживает за больным сыном. Но сил не хватает на все. И нет средств на лечение. Если честно, я даже не знаю, на что они живут. Оба очень худые.

Видно, что больной человек давно не мылся. Бабушка (мама больного) много не рассказывает. Говорит, нет родственников, которые могут помочь. Вроде есть внучка, которая иногда приходит. Мужчина не может сам ходить, так как из-за постинсультного поражения мозжечка у него выраженное головокружение и шаткость. В парализованных конечностях постоянно тянущие боли. Но они не могут приобрести хотя бы обезболивающее, не говоря уже о миорелаксантах. Рассказывает, что пытался самостоятельно встать с постели и выйти на улицу, но не удержался, упал и сильно ударился. Он не может даже до туалета дойти, потому что туалет находится на улице. Вынуждены использовать памперсы, которые дорого стоят. Участковый врач делает все, что от нее зависит.

Направила на реабилитационное лечение, которое пациент получил в стационаре, в январе этого года. Но в стационар можно направлять один раз в полгода. А лечение необходимо непрерывное. Те препараты, которые необходимы данному пациенту (ноотропы и нейропротекторы для восстановления головного мозга после инсульта), не входят в ГОБМП, значит, не могут быть выписаны на бесплатной или льготной основе. В настоящее время больному проводятся необходимые обследования для оформления группы инвалидности. Скоро ему определят группу инвалидности и он будет получать пособие, благодаря которому им с мамой станет немного легче выживать. Я сегодня в свою очередь тоже сделала, что в рамках моих полномочий. Больному организуют стационар на дому, проведут курс лечения. Но это всего на 5 дней. А для восстановления нужно много сил и средств. И питание получше нужно. Поэтому я решила обратиться к вам, согруппники. Может, кто-то сможет и захочет помочь. Продукты, одежда и обувь. Бывает, остаются лекарства у людей (в данном случае нужны ноотропы, нейропротекторы, сосудистые препараты, миорелаксанты, витамины группы В). Если бы нашлись препараты, мы с коллегами могли бы составить схему лечения. Из этических соображений не пишу здесь имя и адрес больного. Сообщу в личку желающим помочь. И жду вашей подсказки, как еще можно организовать помощь больному человеку?", - написала М.Сарсенова.





Астанчан до глубины души тронуло бедственное положение этих людей. И в комментариях они написали, что готовы помочь, кто-то продуктами, кто-то деньгами, кто -то лекарствами, а кто-то даже памперсами. "Жаль,что таким старикам,один из которых инвалид, не выделят хоть однокомнатную квартиру в обмен на их землянку :'( Интересно аким читает этот пост?", -написала одна неравнодушная горожанка.



