Неймара дисквалифицировали перед дерби с «Реалом» за аплодисменты судье

Нападающий «Барселоны» Неймар дисквалифицирован на три матча и пропустит дерби с мадридским «Реалом». Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.





Форварда отстранили за неспортивное поведение. Во время матча 31-го тура испанской Примеры против «Малаги», в котором сине-гранатовые проиграли со счетом 0:2, Неймар был удален на 65-й минуте за вторую желтую карточку. Уходя с поля, бразилец поаплодировал арбитру Хесусу Хилю Мансано. Этот эпизод попал в протокол встречи.





Неймар пропустит матчи с «Реалом Сосьедад» (15 апреля), мадридским «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля).





В текущем сезоне бразилец провел 26 матчей в рамках Примеры, забил девять мячей и отдал 14 голевых передач. На его счету шесть желтых карточек и одна красная.



