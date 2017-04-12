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Новости за сегодня

Назначен заместитель главы нацкомпании Kazakhinvest

 

Заместителем председателя правления АО «Национальная компания «Kazakhinvest» назначен Канешев Биржан Бисекенович. Ранее он возглавлял Комитет технического регулирования и метрологии министерства по инвестициям и развитию.

Биржан Канешев родился в 1966 году. Окончил Саратовский политехнический институт (инженер-экономист), Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (государственное управление), Массачусетский технологический университет (США, MBA). Трудовую деятельность начал в 1988 году секретарем комитета комсомола в институте, г. Саратов (Российская Федерация), после окончания которого работал заместителем директора на транспортном предприятии.

В разные годы работал заместителем заведующего отделом промышленности и финансов акимата Западно-Казахстанской области, исполнительным директором представительства фонда «Бобек», начальником управления, заместителем директора департамента Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам г. Астаны.

С 1999 года являлся вице-министром транспорта и коммуникаций РК, председателем Комитета информатизации и связи Министерства транспорта и коммуникаций РК, заведующим секретариатом Совета безопасности РК, заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК, председателем Агентства РК по информатизации и связи, председателем Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК, управляющим директором, членом правления холдинга «Самрук».

С 2008 года занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области, а затем советника председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». После работал заместителем акима Мангистауской области по инновационному развитию.

 

12 апреля 2017, 10:22
Источник, интернет-ресурс: Делового портала «Капитал»

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