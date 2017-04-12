Кадровое назначение в акимате города Кызылорда

Распоряжением №408 акима города Кызылорда от 6 апреля 2017 года Сеилов Медет Есдәулетулы назначен на должность начальника городского отдела сельского хозяйства. Медет Сеилов уроженец Жанакорганского района. Окончил Южно-Казахстанский Государственный университет имени М.Ауезова по специальности «Юрист», также имеет диплом Международного казахско-турецкого университета имени Кожа Ахмет Яссауи по специальности «Государственное и местное управление». В разные годя своей деятельности он работал юристом в ТОО «БСК Астық», участковым инспектором, дознавателем, начальником отдела дознания отдела внутренних дел Жанакорганского района. Также занимал должность начальника отдела в РГП ЦОН Жанакорганского и Шиелийского районов.

С 2014 года по сей день занимал должность акима аульного округа Карауылтобе. Семейный.

Следующим распоряжением акима Кызылорды Нурсеитов Акарыс Дуйсенбайулы назначен на должность советника акима города.

Акарыс Нурсеитов родился 30 июля 1982 года в городе Кызылорда. Имеет диплом КГУ имени Коркыт ата по специальности «Учителя истории, права и экономики». Трудовую деятельность начал инженером в ТОО «Астана Строй Сервис». В разные годы работал учителем истории, занимал разные должности в ТОО «Бастау и К», «ЖанСтройСервис», «Бастау С».

С 2012 года занимал должность акима аульного округа Аксуат.