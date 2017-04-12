Назначен начальник местной полицейской службы города Кызылорда

Распоряжением №526 акима Кызылорды от 4 апреля 2017 года Кудайбергенов Ермекбай Каскырбайулы назначен на должность начальника местной полицейской службы города Кызылорда.

Ермекбай Кудайбергенов родился 20 декабря 1983 года в Жанакорганском районе Кызылординской области. Имеет высшее образование.

В 2004 году окончил Алматинскую Академию права и рынка по специальности «Юрист». Свою трудовую деятельность он начал с полицейского батальона полиции в 2006 году.

2007-2010 годы помощником инспектора участковой полиции, инспектором участковой полиции в городском отделе внутренних дел;

2010-2016 годы - старшим инспектором отдела общественной безопасности ГУВД, старшим инспектором отдела административной полиции, начальником отдела;

В 2016 году - заместителем начальника Местной полицейской службы г.Кызылорда;

С 2016 года занимал должность начальника отдела Местной полицейской службы поселка Тасбугет.

Семейный, воспитывает двух дочерей.