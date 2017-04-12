В Павлодаре чиновника задержали через три месяца после назначения

Пока подозреваемый отпущен под залог.

49-летний руководитель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области, полковник гражданской защиты Болатбек Кошкеев был задержан 30 марта 2017 года в Павлодаре , передает , передает pavlodarnews.kz





В тот же день он был водворен в ИВС УВД Павлодара. Через день - 1 апреля 2017 года - постановлением городского суда №2 подозреваемый отпущен под залог 250 МРП или 567 тысяч 250 тенге.





По информации пресс-службы областной прокуратуры, руководителю службы пожаротушения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 361 ч. 2 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями». Полковнику грозит штраф в размере до четырех тысяч МРП, либо исправительные работы, либо лишение или ограничение свободы до четырех лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





На должность руководителя службы пожаротушения Болатбек Кошкеев был назначен три месяца назад.



