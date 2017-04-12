Что грозит казахстанцам за использование в рекламе заведомо ложной информации

Иногда производители, рекламируя своя продукт, не могут скрыть свою любовь к гиперболам и неуместным сравнениям, а покупатели из-за доверия к рекламе могут быть обманутыми.

Какая административная ответственность предусмотрена за заведомо ложную рекламу рассказал официальный представитель в Министерство юстиции Республики Казахстан Олжас Рамазанов на своей странице в Facebook , передает , передает Zakon.kz





По его мнению это вопрос весьма актуальный. Особенно когда производители, рекламируя своя продукт, не могут скрыть свою любовь к гиперболам и неуместным сравнениям, а покупатели из-за доверия к рекламе могут быть обманутыми.





влечет штраф на физических лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства – в размере трехсот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей ", - отметил Рамазанов. "В таком случае в соответствии со ст.157 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК использование рекламодателем в рекламе заведомо ложной информации относительно товаров, работ или услуг, а также их производителей, исполнителей или продавцов, совершенное из корыстных побуждений и причинившее крупный ущерб, –", - отметил Рамазанов.





Он также сообщил, что крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, причиненный физическому лицу на сумму, в сто раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в пятьсот раз превышающую месячный расчетный показатель.



