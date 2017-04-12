Алесио: Я всегда был защитником, и принцип моей работы был в том, чтобы не пропускать голы

Главный тренер сборной Казахстана Алесио на послематчевой пресс-конференции подвел итоги отборочного турнира чемпионата Европы-2018.





— Мы знали, что игра будет очень трудной. Соперник очень опытный, практически во всех турнирах сборная Чехии показывает высокий уровень. Хочу поздравить свою команду, которая справилась со всеми установками, которые я давал в течение этих дней. Мы полностью разобрали игру сборной Чехии. И смогли это показать результатом.





— Команда на протяжении всего турнира не пропустила ни одного гола...

— Конечно, лучше я выиграю 1:0, чем забью намного больше голов и пропущу. Я всегда был защитником, и принцип моей работы был в том, чтобы не пропускать голы. Моя сильная сторона заключается именно в этом. На протяжении всего турнира я подбадривал игроков, чтобы они не пропускали. Команда с этим справилась. Теперь, соперники будут бояться нас еще сильнее, будут ломать голову, над тем, как взломать нашу оборону.





— В течение всего матча Игита нанес несколько ударов из дальней дистанции. Это была ваша установка?

— Когда разбирали игру с Чехией, мы знали, что они не будут давать возможности Игите близко подходить к своим воротам. Один из тактических вариантов был удар из дальней дистанции. Это менее рискованно для команды, так как Игита мог быстрее вернуться к своим воротам. Поэтому он и пробивал издали, — сказал Алесио.



