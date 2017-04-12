"Боруссия": защитник Бартра получил перелом лучевой кости во время взрыва
12 апреля 2017, 10:46
По словам представителя клуба Саши Флигге, футболисту была сделана операция
Лучевая кость сломана у защитника футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) Марка Бартры после взрывов, прогремевших у автобуса футбольного клуба, ему проведена операция. Об этом сообщил представитель клуба Саша Флигге.
"У него сломана лучевая кость, а также инородные предметы попали в правую руку", - сказал он.
Сейчас повреждения Бартры оцениваются как тяжелые. Ранее сообщалось, что он всего лишь получил порезы и уже выписан из больницы.
Во вторник около автобуса "Боруссии", на котором игроки отправлялись на игру Лиги чемпионов, произошли три маломощных взрыва. В результате испанский защитник "Боруссии" Бартра был доставлен в больницу. Матч "Боруссия" - "Монако" был перенесен на 12 апреля. Начало встречи - 19:45 мск.
Фото © EPA/KIKO HUESCA
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