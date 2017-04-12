"Боруссия": защитник Бартра получил перелом лучевой кости во время взрыва

Лучевая кость сломана у защитника футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) Марка Бартры после взрывов, прогремевших у автобуса футбольного клуба, ему проведена операция. Об этом сообщил представитель клуба Саша Флигге.





"У него сломана лучевая кость, а также инородные предметы попали в правую руку", - сказал он.





Сейчас повреждения Бартры оцениваются как тяжелые. Ранее сообщалось, что он всего лишь получил порезы и уже выписан из больницы.





Во вторник около автобуса "Боруссии", на котором игроки отправлялись на игру Лиги чемпионов, произошли три маломощных взрыва. В результате испанский защитник "Боруссии" Бартра был доставлен в больницу. Матч "Боруссия" - "Монако" был перенесен на 12 апреля. Начало встречи - 19:45 мск.



