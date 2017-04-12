В ВКО и ЮКО ограничено движение автотранспорта в связи с паводковой ситуацией
12 апреля 2017, 10:52
Проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки.
На различных участках дорог республиканского значения Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей действуют ограничения движения для автотранспорта в связи с паводковой ситуацией, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».
Сегодня 12 апреля в ВКО в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км. 8-166 (размыв на 27 км.). Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Карауыл».
На автодороге «Караганда-Аягуз-Бугаз» км. 748+600 м. (размыв водопропускной трехочковой трубы, а также размыв земляного полотна шириной 5 метров). Ограничений движения для автотранспорта на данном участке нет.
В ЮКО по той же причине действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 2217-2235 (мост на 2229 км). Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через реку Арыс. Объезд данного участка осуществляется через село Тамерлановка.
В Акмолинской области идет переливы талых вод на автодороге: «Щучинск-Зеренда» км. 4+200 м. (ширина-200 м., глубиной-2-5 см. Имеется водопропускная труба). Ограничений нет.
В Карагандинской области идут переливы на автодорогах:
1. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 139 км (ширина – 150 м., глубина – 5 см., имеется водопропускная труба);
2. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 141 км (ширина – 350 м., глубина –15-20 см., имеется водопропускная труба);
3. «Акчатау-Агадырь» км. 166 км (ширина – 50 м., глубина –15 см., имеется водопропускная труба);
4. «Бастау-Актау-Темиртау» км. 11 (ширина-40 м., глубина-10 см.)
Ограничений нет.
На всех участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Организовано круглосуточное дежурство.
Фото: kazavtodor.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853299-006e5b033ff8065fc7f14cd4a40a326b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...