В ВКО и ЮКО ограничено движение автотранспорта в связи с паводковой ситуацией

На различных участках дорог республиканского значения Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей действуют ограничения движения для автотранспорта в связи с паводковой ситуацией, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».





Сегодня 12 апреля в ВКО в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км. 8-166 (размыв на 27 км.). Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Карауыл».





На автодороге «Караганда-Аягуз-Бугаз» км. 748+600 м. (размыв водопропускной трехочковой трубы, а также размыв земляного полотна шириной 5 метров). Ограничений движения для автотранспорта на данном участке нет.





В ЮКО по той же причине действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 2217-2235 (мост на 2229 км). Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через реку Арыс. Объезд данного участка осуществляется через село Тамерлановка.





В Акмолинской области идет переливы талых вод на автодороге: «Щучинск-Зеренда» км. 4+200 м. (ширина-200 м., глубиной-2-5 см. Имеется водопропускная труба). Ограничений нет.





В Карагандинской области идут переливы на автодорогах:

1. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 139 км (ширина – 150 м., глубина – 5 см., имеется водопропускная труба);

2. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 141 км (ширина – 350 м., глубина –15-20 см., имеется водопропускная труба);

3. «Акчатау-Агадырь» км. 166 км (ширина – 50 м., глубина –15 см., имеется водопропускная труба);

4. «Бастау-Актау-Темиртау» км. 11 (ширина-40 м., глубина-10 см.)





Ограничений нет.





На всех участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Организовано круглосуточное дежурство.



