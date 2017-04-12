Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В ВКО и ЮКО ограничено движение автотранспорта в связи с паводковой ситуацией

12 апреля 2017, 10:52

Проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки.

На различных участках дорог республиканского значения Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей действуют ограничения движения для автотранспорта в связи с паводковой ситуацией, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

Сегодня 12 апреля в ВКО в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км. 8-166 (размыв на 27 км.). Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Карауыл».

На автодороге «Караганда-Аягуз-Бугаз» км. 748+600 м. (размыв водопропускной трехочковой трубы, а также размыв земляного полотна шириной 5 метров). Ограничений движения для автотранспорта на данном участке нет.

В ЮКО по той же причине действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 2217-2235 (мост на 2229 км). Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через реку Арыс. Объезд данного участка осуществляется через село Тамерлановка.

В Акмолинской области идет переливы талых вод на автодороге: «Щучинск-Зеренда» км. 4+200 м. (ширина-200 м., глубиной-2-5 см. Имеется водопропускная труба). Ограничений нет.

В Карагандинской области идут переливы на автодорогах:
1. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 139 км (ширина – 150 м., глубина – 5 см., имеется водопропускная труба);
2. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 141 км (ширина – 350 м., глубина –15-20 см., имеется водопропускная труба);
3. «Акчатау-Агадырь» км. 166 км (ширина – 50 м., глубина –15 см., имеется водопропускная труба);
4. «Бастау-Актау-Темиртау» км. 11 (ширина-40 м., глубина-10 см.)

Ограничений нет.

На всех участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Организовано круглосуточное дежурство.

Фото: kazavtodor.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...