Рынок парфюмерии, туалетных и моющих средств остро нуждается в импортозамещении

По итогам марта стиральный порошок подорожал за год на 6,9%, до 401 тг за 500 грамм. Дороже всего стоил в Астане - 495 тг, на 11% больше, чем в марте 2016, дешевле всего в Талдыкоргане - 343 тг, на 3,3% больше, чем год назад.





Туалетное мыло выросло в цене за год на 12,5%, до 186 тг за 100 грамм в среднем по РК. Дороже всего обходилось жителям Астаны - 246 тг, на 18,8% больше, чем годом ранее, дешевле всего жителям Актау - 156 тг, плюс 7,6% за год.





Хозяйственное мыло подорожало еще заметнее - сразу на 13,3%, до 106 тг за 200 грамм в среднем по стране. Больше всего по итогам марта оно стоило в Алматы - 179 тг, плюс 11,9% за год, меньше всего в Актау - 79 тг, плюс 6,8%.





Для сравнения, средний годовой уровень инфляции по итогам марта составил 7,7%, непродольственные товары подорожали на 8,5%.