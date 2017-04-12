Круглый стол: о госслужбе

Сегодня в Мажилисе с участием вице-спикера Палаты Владимира Божко прошло заседание Круглого стола, организованного Комитетом по международным делам обороне и безопасности. Тема - «О ходе исполнения Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» в рамках исполнения 1-15, 28, 29 шагов Плана нации «100 конкретных шагов».

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса, представители Генеральной прокуратуры, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, министерств внутренних дел, национальной экономики, финансов и представители негосударственных организаций.

Открывая мероприятие, председатель профильного Комитета Маулен Ашимбаев подчеркнул важность направления по формированию профессионального государственного аппарата в рамках пяти институциональных реформ, обозначенных Главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, для качественной реализации экономических и социальных программ и предоставления государственных услуг.

Заместитель Председателя Агентства по делам государственной службы Айгуль Шайымова подробно рассказала о ходе реализации поручения Главы государства по формированию профессионального госаппарата, определенных в Плане нации - 100 конкретных шагов. Так, согласно ее информации, благодаря принятому новому Закону о государственной службе 11 из 15 пунктов уже реализованы.

Выступивший с содокладом депутат Ерсултан Бектурганов остановился на ряде важных аспектов необходимых в целях реализации принятого Закона и исполнения первого направления Плана Нации - 100 конкретных шагов. В частности парламентарий внес конкретные предложения по поступлению и прохождению государственной службы, повышению уровня профессионализма госаппарата и исполнения норм этического кодекса.

В ходе обсуждения депутатами были заданы вопросы касательно изменений подходов по оплате труда государственных служащих, оптимизации перечня должностей, входящих в корпус «А», дальнейшего развития Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан и ряд других.

Выступившие профессор Евразийского Национального Университета им. Л.Н. Гумилева Еркин Онгарбаев, депутат Мажилиса Куаныш Султанов К.С. и заместитель начальника Департамента кадровой работы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Гульнара Шушикова акцентировали внимание на ряде вопросов при поступлении и прохождении государственной и правоохранительной службы и путях их решения.

По итогам заседания председателем Комитета Мауленом Ашимбаевым была отмечена результативная работа, проведенная Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по реализации Закона «О государственной службе Республики Казахстан» и отображены поправки по совершенствованию системы государственной службы в рамках которых депутаты готовы активно взаимодействовать с Агентством в предстоящий период.