Розничные цены на мыло, моющие средства, парфюмерию и туалетные средства

Рынок парфюмерии, туалетных и моющих средств остро нуждается в импортозамещении - более 90% спроса обеспечивают привозные товары. Зависимость от импорта провоцирует высокий рост цен - на 7-14% за год

По итогам марта стиральный порошок подорожал за год на 6,9%, до 401 тг за 500 грамм. Дороже всего стоил в Астане - 495 тг, на 11% больше, чем в марте 2016, дешевле всего в Талдыкоргане - 343 тг, на 3,3% больше, чем год назад.

Туалетное мыло выросло в цене за год на 12,5%, до 186 тг за 100 грамм в среднем по РК. Дороже всего обходилось жителям Астаны - 246 тг, на 18,8% больше, чем годом ранее, дешевле всего жителям Актау - 156 тг, плюс 7,6% за год.

Хозяйственное мыло подорожало еще заметнее - сразу на 13,3%, до 106 тг за 200 грамм в среднем по стране. Больше всего по итогам марта оно стоило в Алматы - 179 тг, плюс 11,9% за год, меньше всего в Актау - 79 тг, плюс 6,8%.

Для сравнения, средний годовой уровень инфляции по итогам марта составил 7,7%, непродольственные товары подорожали на 8,5%.

Достаточно высокий, в сравнении со средним уровнем инфляции, рост цен в сегменте моющих средств определяется высокой долей импорта. Так, в январе 2017 привозные товары обеспечили 95,9% спроса. Такой же высокий уровень импортного давления на рынок отмечался и за весь 2016 год - привозные моющие средства перекрыли 95,3% спроса.

Достаточно высокий рост розничных цен наблюдается и в сегменте туалетных средств и парфюмерии. Так, туалетная вода подорожала за год на 6,8%, до 21 тыс. тг за 100 мл, шампунь - на 10,7%, до 363 тг за 150 мл, зубная паста - сразу на 13,6%, до 425 тг за 75 мл.

Туалетная вода дороже всего обходилась жителям Кокшетау (34,8 тыс. тг за 100 мл, +25,6% за год), дешевле всего - жителям Павлодара (14,8 тыс. тг, +13,4% за год). Шампунь стоил дороже всего в Алматы (445 тг за 150 мл, +7,5% за год), дешевле всего - в Атырау (294 тг, +15,3% за год). Зубная паста также больше всего стоила в Алматы (629 тг за 75 мл, +11,5% за год), меньше всего - в Шымкенте (312 тг, +24,8% за год).

В сегменте парфюмерии и туалетных средств также высока потребность в импортозамещении, как и для бытовой химии. Так, в январе импорт обеспечил 94,7% спроса. По итогам 2016 года привозные товары перекрыли сразу 95,6% рынка в секторе.