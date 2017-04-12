На Филиппинах ликвидировали боевика, казнившего заложников из Канады и ФРГ

Как сообщил Ано, Аскали, который также был известен под псевдонимом Абу Рами (Abu Rami), был убит во время столкновения группы боевиков с военными в центральной части страны на острове Бохоль. Помимо него были ликвидированы еще пять исламистов. Также во время боев погибли четверо военнослужащих и полицейских.





"Это серьезный удар по "Абу Сайяф". Если у них есть дальнейшие планы похищать невинных людей, теперь им придется подумать дважды", — заявил Ано.





Ранее сообщалось, что якобы не получив выкупа, боевики "Абу Сайяф" казнили двух заложников из Канады и одного немца.