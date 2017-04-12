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На Филиппинах ликвидировали боевика, казнившего заложников из Канады и ФРГ

12 апреля 2017, 11:07

Аскали, который также был известен под псевдонимом Абу Рами (Abu Rami), был убит во время столкновения группы боевиков с военными в центральной части страны на острове Бохоль.

Начальник штаба филиппинской армии Эдуардо Ано сообщил о ликвидации главаря исламистской террористической группировки "Абу Сайяф" Моаммара Аскали (Moammar Askali), который обвиняется в казни заложников из Канады и Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщил Ано, Аскали, который также был известен под псевдонимом Абу Рами (Abu Rami), был убит во время столкновения группы боевиков с военными в центральной части страны на острове Бохоль. Помимо него были ликвидированы еще пять исламистов. Также во время боев погибли четверо военнослужащих и полицейских.

"Это серьезный удар по "Абу Сайяф". Если у них есть дальнейшие планы похищать невинных людей, теперь им придется подумать дважды", — заявил Ано.

Ранее сообщалось, что якобы не получив выкупа, боевики "Абу Сайяф" казнили двух заложников из Канады и одного немца.

"Абу Сайяф" была основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Филиппинская разведка оценивает численность "Абу Сайяф" менее чем в 400 человек (в 2005 году — 510 человек). В начале 2004 года организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт — взорвала выполнявший внутренний рейс паром "Суперферри-14". Жертвами последовавшего за взрывом пожара тогда стали свыше 200 человек. Группировка также известна похищением людей ради выкупа. Боевики обезглавливают заложников, выкуп за которых не поступает в назначенный срок.

Фото: xn--anadoluajans-d5b.com.tr

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