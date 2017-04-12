Алматинцев призывают прикрепляться к поликлиникам и определять свой статус в системе ОСМС

Кампания «Прикрепись к поликлинике – определи свой статус в системе ОСМС» стартовала 5 апреля и продлится до 30 июня 2017 года.

В Казахстане идет подготовка к внедрению системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Среди медработников активно разъясняют основные принципы системы, а население призывают откликнуться и присоединиться к прикрепительной кампании с целью определить свой статус в системе ОСМС , передает , передает Zakon.kz





Кампания «Прикрепись к поликлинике – определи свой статус в системе ОСМС» стартовала 5 апреля и продлится до 30 июня 2017 года. Управления здравоохранения Алматы просит жителей города проверить не только факт прикрепления к выбранной поликлинике, но и заявить о своей категории – наемный работник, индивидуальный предприниматель, самозанятый гражданин, не имеющий официальных доходов или нигде не зарегистрированный безработный.





"Важно уже сейчас определиться со своим статусом, понять к какой категории граждан Вы относитесь, что необходимо для запланирования источника финансирования, то есть, кто оплачивает Вашу страховку - государство, работодатель, либо Вы сами", - отмечают медики.





Управление здравоохранения призывает алматинцев проявить активность. " Каждый житель города прикреплен к определенной поликлинике, поэтому Вам необходимо связаться со своей поликлиникой и получить подтверждение прямым обращением в регистратуру, по телефону или через портал «электронное правительство» (еgov.kz).

При перекреплении к другой поликлинике, по возможности, рекомендуется оставить выбор за поликлиникой по месту фактического проживания, для получения необходимой медицинской помощи участковыми врачами, в том числе на дому. При выборе поликлиники для медицинского обслуживания не стоит забывать о территориальной близости ее расположения к Вашему дому. Близкое расположение поликлиники удобно Вам и Вашему участковому врачу.

Итак, Вы выбрали поликлинику, как к ней прикрепиться? Это сделать очень просто: Для этого Вам нужно прийти в поликлинику с документом, удостоверяющим личность, и написать заявление на имя главного врача. Никакой адресной справки не требуется.





Второй способ прикрепления к поликлинике удобен для пользователей Интернета. Следует подать запрос через портал «электронное правительство» (еgov.kz) в форме электронного документа с указанием данных гражданина. В поликлинике ответственный работник получает электронный запрос из соответствующих информационных систем и оформляет Ваш талон о прикреплении также в электронном виде. Информацию о прикреплении можно узнать через портал «еgov» в разделе «Выбери поликлинику».

Также следует знать, что каждый житель города может прикрепиться только к одной поликлинике, быть зарегистрированным параллельно в нескольких поликлиниках невозможно. При перекреплении граждан к поликлинике при непосредственном их обращении, открепление от предыдущей поликлиники осуществляется автоматически, ранее существовавшего «открепительного талона» не требуется". - говорится в обращении управления.





Подробнее о том, как прикрепиться к поликлинике, чтобы стать участником системы обязательного медстрахования, вы можете прочитать здесь , как и посмотреть инфографику.



