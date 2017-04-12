Путин прокомментировал решение Назарбаева о лишении гражданства за присоединение к ИГ
12 апреля 2017, 11:13
Президент России допустил отмену решений о предоставлении гражданства лицам, причастным к терроризму.
Президент России Владимир Путин допустил отмену решений о предоставлении гражданства лицам, причастным к терроризму. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир 24», сообщает Lenta.ru.
Глава государства напомнил, что в соответствии с Конституцией России, гражданства никого лишить нельзя. «Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства», — сказал он.
«Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время», — добавил российский лидер.
Путин прокомментировал таким образом решение своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева о лишении гражданства за присоединение к международным террористическим организациям.
«Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет, автоматически лишается гражданства», — сказал Назарбаев. По его словам, это вынужденная мера.
Напомним, 6 марта депутаты парламента Казахстана приняли поправки в Конституцию, прописав в пункте 2 статьи 19 норму о том, что лишение гражданства допускается по решению суда «за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан».
Фото: пресс-служба президента России
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