В РК введут новый порядок контроля пассажиров ж/д транспорта при пересечении госграницы

Поезда, следующие безостановочно транзитом через Россию, не будут больше подвергаться двойным проверкам на границе.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в ходе обсуждения в первом чтении проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта» речь зашла о транзитных пассажирских поездах из РК, проходящих через территорию России , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Географически так сложилось, что некоторые наши ж/д маршруты пересекают территорию Российской Федерации. Например, состав есть сообщением Астана - Уральск, поезд при пересечении останавливается на границе и пассажиров дважды проверяют как сотрудники таможни, так и пограничники. Это дает значительные неудобства пассажирам. Законопроектом предусматривается новый порядок контроля пассажиров ж/д транспорта при пересечении госграницы РК. Что меняет этот новый порядок и как будет реализован контроль пассажиров ?» - обратился депутат Бахтияр Макен к разработчикам документа.





Член Комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса Валихан Кайназаров сообщил, что новый порядок касается только тех ж/д сообщений, которые следуют транзитом, либо по территории Казахстана, либо сопредельного государства безостановочно.





«То есть, он не должен останавливаться на территории сопредельного государства. И, как вы уже заметили, что Астана-Уральск там порядка двух часов затрачивается на проверки. Но у нас, кроме этого, еще другие есть - Алматы-Уральск, Уральск-Актобе. С введением этой нормы, при условии безостановочного движения, проверка (пограничный, таможенный контроль и другие виды контроля), они будут уже исключаться», - подчеркнул он.





По его словам, «пассажир будет следовать безостановочно, без проверки».





«Что это дает пассажиру? Удобство, экономию времени. Здесь надо еще добавить, что по информации министерства (по инвестициям и развитию РК - прим.), в скором времени они в целом хотят запустить скоростной поезд Астана-Уральск. То есть, тоже при условии безостановочного движения путь в Уральск будет намного короче», - отметил В.Кайназаров.





Как указывается в заключении профильного комитета мажилиса, основной целью обсуждаемого законопроекта является обеспечение безопасности на водном, автомобильном, железнодорожном и городском рельсовом транспорте путем совершенствования действующей системы государственного контроля.





Законопроектом вносятся изменения и дополнения в ряд законов и Кодексов. Депутаты Мажилиса одобрили проект закона в первом чтении.





Автор: Ксения Давыдова, Астана