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Новости за сегодня

Что грозит казахстанцам за использование в рекламе заведомо ложной информации

 

Какая административная ответственность предусмотрена за заведомо ложную рекламу рассказал официальный представитель в Министерство юстиции Республики Казахстан Олжас Рамазанов на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz

По его мнению это вопрос весьма актуальный. Особенно когда производители, реклаируя своя продукт, не могут скрыть свою любовь к гиперболам и неуместным сравнениям, а покупатели из-за доверия к рекламе могут быть обманутыми.

«В таком случае в соответствии со ст.157 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК использование рекламодателем в рекламе заведомо ложной информации относительно товаров, работ или услуг, а также их производителей, исполнителей или продавцов, совершенное из корыстных побуждений и причинившее крупный ущерб, - влечет штраф на физических лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства - в размере трехсот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере одной тысячи месячных расчетных показателей», - отметил Рамазанов.

Он также сообщил, что крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, причиненный физическому лицу на сумму, в сто раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в пятьсот раз превышающую месячный расчетный показатель.

 

12 апреля 2017, 11:10
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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