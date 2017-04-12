Вышел саундтрек к голливудскому фильму в исполнении Димаша Кудайбергенова

Первый показ прошел в США и Тайване 24 марта, в Китае фильм выйдет в прокат 12 мая этого года.

Вышла полная версия саундтрека к голливудскому фильму «Power Rangers» («Могучие рейнджеры»), песню «Go Go Power Rangers» исполнил казахстанский певец Димаш Кудайбергенов , передает МИА « , передает МИА « Казинформ ».





Ранее китайская дистрибьюторская компания фильма в Китае на странице в соцсети «Weibo» опубликовала 10-секундный трейлер и фото-афишу.





К слову, за час видео просмотрели 500 тысяч раз, а в рейтинге «Новые песни Азии» (Freshasia music) песня заняла 9-ую строчку. Фильм «Power Rangers» снят в жанре супергероев американской компанией Lions Gate Entertainment совместно с китайской TIK Films.





Первый показ прошел в США и Тайване 24 марта, в Китае фильм выйдет в прокат 12 мая этого года.



