Карим Кокрекбаев встретился с полномочными представителями Правительств Кыргызской Республики

В рамках встречи обсуждались вопросы сферы торговли, сельского хозяйства, промышленности, туризма, культуры, а также - бесперебойной подачи воды по территории Жамбылской области в соответствии с графиками межгосударственного вододеления по бассейнам рек Шу и Талас.

Аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев встретился с полномочными представителями Правительств Чуйской и Таласской областей Кыргызской Республики, передает пресс-служба акима области.





На встрече в Кордайском районе приняли участие Полномочные представители Правительств Кыргызской Республики в Чуйской и Таласской областях Б.Кудайбергенов, Д.Кенекеев, Генеральный директор Департамента водного хозяйства и мелиорации МСХ КР, а также другие официальные лица.





В рамках встречи обсуждались вопросы сферы торговли, сельского хозяйства, промышленности, туризма, культуры, а также - бесперебойной подачи воды по территории Жамбылской области в соответствии с графиками межгосударственного вододеления по бассейнам рек Шу и Талас на вегетационный период текущего года.





- Отношения между соседними странами являются одним из важных вопросов. Во время нынешнего экономического кризиса необходимо совместно решать общие насущные проблемы,- сказал Карим Кокрекбаев.

Глава региона подчеркнул, что взаимное сотрудничество дает больше возможностей развитию бизнеса, расширению торговых отношений и экономического потенциала обеих стран.









Также отмечено, что в прошлом году между акиматом Жамбылской области и приграничными областями Кыргызской Республики подписаны ряд меморандумов. В рамках соглашений в марте текущего года проведена сельскохозяйственная ярмарка Таласской области КР в городе Тараз. Предложено продолжать работу в этом направлении.





Далее, сторонами внесены предложения по налаживанию торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами обеих стран, в том числе по поставке жамбылского мяса в Кыргызстан и киргизского молока для молокоперерабатывающих предприятий нашего региона, а также беспрепятственному передвижению транспортных средств с промышленными и продовольственными товарами с созданием «Зеленого коридора».

В ходе встречи были обсуждены вопросы в сфере водного хозяйства. Подчеркнута важность распределения водных ресурсов, вододеления по трансграничным рекам с Чуйской и Таласской областями. Отмечено, что 80% поливной воды Жамбылская область получает с территории соседней страны.





По итогам встречи, подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между акиматом Жамбылской области и представительствами Правительств Кыргызской Республики Чуйской, Таласской областей.





Встреча прошла в дружественной обстановке и взаимном уважении.



