Елизавета II познакомилась с названной в ее честь слонихой





В центре сейчас девять животных, в том числе индийская слониха Елизавета. В честь королевы ее назвали не случайно, она родилась за день до 90-летнего юбилея Елизаветы II.









Глава британского престола не только проверила, как за животным ухаживают в зоопарке, но и сама покормила тезку бананом.

Зоопарком заведует Зоологическое общество Лондона, Елизавета II является его покровителем.