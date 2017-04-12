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Елизавета II познакомилась с названной в ее честь слонихой

12 апреля 2017, 11:30

В честь королевы слониху назвали не случайно, она родилась за день до 90-летнего юбилея Елизаветы II.

Королева Великобритании вместе с мужем герцогом Филиппом приняли участие в открытии центра по уходу за слонами в графстве Бедфордшир, сообщает НТВ.ru.

Зоопарком заведует Зоологическое общество Лондона, Елизавета II является его покровителем.

В центре сейчас девять животных, в том числе индийская слониха Елизавета. В честь королевы ее назвали не случайно, она родилась за день до 90-летнего юбилея Елизаветы II.


Глава британского престола не только проверила, как за животным ухаживают в зоопарке, но и сама покормила тезку бананом.

Фото: nevainfo.ru

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