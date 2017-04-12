Corvette отметил 65-летие карбоновой спецверсией
12 апреля 2017, 11:35
Внешний стайлинг-пакет включает карбоновые элементы обвеса, новый цвет кузова Ceramic Matrix Gray, черные колесные диски с синими тормозными суппортами и особую графику.
На предстоящем автосалоне в Нью-Йорке Chevrolet отметит 65-летие своего культового спорткара Corvette. Автопроизводитель подготовил специальную версию модели под названием Carbon 65 Edition. Ее выпустят ограниченной серией в 650 экземпляров, считая и купе, и кабриолеты.
Внешний стайлинг-пакет включает карбоновые элементы обвеса, новый цвет кузова Ceramic Matrix Gray, черные колесные диски с синими тормозными суппортами и особую графику. Салон получил обивку из черной замши с синей прострочкой, руль с карбоновой отделкой, спортивные кресла Competition Sport, пороги с названием спецверсии.
Базовый Corvette Stingray в таком исполнении заказать нельзя – только старшие Corvette Grand Sport и Corvette Z06. В обоих случаях стандартный ценник вырастет на 15 тысяч долларов.
Текст: Александр Орехов
Фото: Chevrolet
Via cartimes
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