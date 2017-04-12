Продюсеры требуют «детский» рейтинг для фильма о подростке-трансгендере

Вокруг этой ленты, выходящей в ограниченный прокат в США 5 мая 2017 года, разгорается скандал: Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) присвоила ей возрастное ограничение R («Детям до 17 лет просмотр разрешён только в присутствии родителей»), а продюсеры требуют рейтинг «13+».





Фильм «Три поколения», роль подростка-трансгендера в котором сыграла Эль Фаннинг, вероятнее всего, выйдет в американский прокат с возрастным рейтингом R, хотя в нём, по мнению продюсеров, затрагиваются темы, которые в обязательном порядке нужно доносить до современных подростков. Трансгендерность сама по себе не является болезнью – это несовпадение гендерной идентичности человека с приписанным при рождении полом, то есть некоторые люди ассоциируют себя с полом, противоположным изначальному. Иногда трансгендерности сопутствуют некоторые психические отклонения, появляющиеся из-за стресса.





Актриса Сьюзен Сарандон, сыгравшая в картине роль бабушки главной героини, считает, что фильм в обязательном порядке нужно показывать подростковой аудитории.

«Это очень важный фильм, который стоит посмотреть каждому, но особенно подросткам-трансгендерам, чувствующим себя одинокими и боящимися открыться перед своими семьями», - сказала актриса Сьюзен Сарандон.

Продюсер картины Харви Вайнштейн пытается добиться пересмотра рейтинга: по его мнению, Американской ассоциации кинокомпании (MPAA) следует снизить его до «13+», чтобы «Три поколения» могли увидеть подростки. Интересно, что на его стороне научные исследования, которые подтвердили, что среди подростков, испытывающих трудности с определением своей половой принадлежности, выше число самоубийств, случаев насилия и издевательств. Вайнштейн считает, что снижение возрастного ограничения до уровня «13+» позволит как можно большему количеству людей увидеть эту картину, поднимающую важную тему развития современного общества.

В центре сюжета – история девочки-подростка Рэй, решившей поменять пол. По её мнению, на самом деле она – мальчик, просто родившийся в женском теле. Мама, любящая свою дочь, никак не может свыкнуться с мыслью, что теперь её придётся воспитывать сына. Бабушка-лесбиянка, работающая в музыкальной индустрии и придерживающаяся более свободных взглядов, тоже пребывает в шоке от новости.