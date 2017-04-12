Как ограничить выезд должника за пределы РК - советы специалистов

О том, как можно ограничить выезд должника за пределы РК на своей странице в Facebook написал официальный представитель в Министерство юстиции Республики Казахстан Олжас Рамазанов , передает Zakon.kz





Как отметил О.Рамазанов, это один из наиболее часто задаваемых вопросов казахстанцев. "Для того чтобы должник не сбежал, не нужно сжигать его паспорт и самостоятельно преграждать ему путь на всех пограничных постах. Это, как минимум, незаконно, вдобавок еще и сложно. Хотя такая история могла бы потянуть на добротный сценарий для съемок малобюджетного боевика", - отметил он.





Итак, сжигать паспорт и следить за должником не нужно. Согласно закону, если вам не платят по счетам вовремя и без уважительных на то причин, то желательно просто написать заявление. После этого судоисполнитель вынесет постановление о том, что должнику нельзя временно покидать страну, а суд санкционирует документ.





Официально это звучит так: "Согласно ст. 33 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года №261-ІV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» , при неисполнении физическим лицом, должностным лицом (исполняющим обязанности) юридического лица, являющегося должником, в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный исполнитель вправе, а по заявлению взыскателя обязан вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Республики Казахстан. Постановление судебного исполнителя о временном ограничении на выезд физического лица, должностного лица (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником, из Республики Казахстан подлежит санкционированию судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан".





"Так что, если ваш должник планировал отдохнуть в Турции либо и вовсе хотел уехать на ПМЖ в другое государство, то это будет уже проблематично. Надеюсь, эта информация вам не понадобится и долги вам будут возвращать вовремя, без громких ссор и судебных и разбирательств", - написал в Фб Рамазанов.



