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Шесть наркоманов погибли в Москве от некачественной партии метадона

12 апреля 2017, 11:45

Экспертиза ещё не завершена, а потому число скончавшихся от употребления запрещённого препарата может достигнуть 15.

По меньшей мере шесть жителей Москвы погибли от отравления некачественным метадоном. Впрочем, экспертиза ещё не завершена, а потому число скончавшихся от употребления запрещённого препарата может достигнуть 15, сообщает Life.ru.

Известно, что все погибшие мужчины ранее проживали в столичных районах Люблино и Кузьминки. Экспертиза, назначенная следователями, выявила, что наркоманы отравились от одной партии метадона. Речь идёт только об экспертизах по смертям ноября и декабря 2016 года.

Сейчас правоохранители направили ещё свыше десяти экспертиз по гибели других наркоманов уже в январе — феврале 2017 года. Все они также проживали в одном районе.

"31 марта были возбуждены уголовные дела за распространение наркотиков и продажу их погибшим. В данный момент устанавливается наркоторговец, распространяющий в ЮВАО смертельно опасный метадон", - рассказал источник.

Первую жертву отравления нашли 23 октября 2015 года. Тогда на улице Совхозная обнаружили труп 30-летнего мужчины. 4 ноября скончался Владимир К.— его тело нашли на Краснодонской улице. 16 ноября от отравления метадоном неподалёку — на Краснодарской улице — погиб 25-летний Григорий Ц. 10 декабря на Ставропольской улице обнаружили труп Владислава Ш., а уже на следующий день — 11 декабря — на улице Судакова нашли тело ещё одного мужчины.

Фото: Центр 71

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