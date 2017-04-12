Шесть наркоманов погибли в Москве от некачественной партии метадона
12 апреля 2017, 11:45
Экспертиза ещё не завершена, а потому число скончавшихся от употребления запрещённого препарата может достигнуть 15.
По меньшей мере шесть жителей Москвы погибли от отравления некачественным метадоном. Впрочем, экспертиза ещё не завершена, а потому число скончавшихся от употребления запрещённого препарата может достигнуть 15, сообщает Life.ru.
Известно, что все погибшие мужчины ранее проживали в столичных районах Люблино и Кузьминки. Экспертиза, назначенная следователями, выявила, что наркоманы отравились от одной партии метадона. Речь идёт только об экспертизах по смертям ноября и декабря 2016 года.
Сейчас правоохранители направили ещё свыше десяти экспертиз по гибели других наркоманов уже в январе — феврале 2017 года. Все они также проживали в одном районе.
"31 марта были возбуждены уголовные дела за распространение наркотиков и продажу их погибшим. В данный момент устанавливается наркоторговец, распространяющий в ЮВАО смертельно опасный метадон", - рассказал источник.
Первую жертву отравления нашли 23 октября 2015 года. Тогда на улице Совхозная обнаружили труп 30-летнего мужчины. 4 ноября скончался Владимир К.— его тело нашли на Краснодонской улице. 16 ноября от отравления метадоном неподалёку — на Краснодарской улице — погиб 25-летний Григорий Ц. 10 декабря на Ставропольской улице обнаружили труп Владислава Ш., а уже на следующий день — 11 декабря — на улице Судакова нашли тело ещё одного мужчины.
Фото: Центр 71
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853320-cd5344bc95edf7f6ec9c1c087f771f70
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...