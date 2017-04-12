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Лидеру ОПГ "Четыре брата" Еркину Избасару продлили арест

12 апреля 2017, 11:48

Под стражей он будет находиться до 7 мая.

Лидеру ОПГ "Четыре брата" Еркину Избасару продлен арест еще на один месяц, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу суда Актюбинской области.

"6 апреля суд №2 Актобе продлил арест Еркину Избасару сроком на один месяц. Под стражей он будет находиться до 7 мая. Всего под следствием (по делу о массовых хищениях нефти - прим. автора) сейчас находятся 22 человека", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 7 декабря 2016 года стало известно о том, что в Актобе окружена территория нефтеперерабатывающего завода "Актобенефтепереработка". Позже была озвучена причина спецоперации - пресечение масштабных хищений нефти и нефтепродуктов.

По окончании спецоперации в Комитете национальной безопасности РК сообщили, что было арестовано несколько членов преступной группировки, состоящей из сторонников радикального салафизма, которая оказывала «криминальное» покровительство лицам, осуществляющим хищение нефти. Также был задержан и лидер ОПГ "Четыре брата". Несмотря на то, что мужчина прикован к инвалидной коляске, спецслужбы считают его одним из организаторов хищений нефти в области.

Фото: today.kz

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