Иностранцам разрешат покупать квартиры и прописываться в Ташкенте
12 апреля 2017, 11:51
Иностранные граждане или лица без гражданства для получения прописки в столичном регионе должны приобрести недвижимое имущество в новостройках стоимостью не менее 100 тысяч долларов.
Министерство юстиции Узбекистана разработало два проекта нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление иногородним и иностранцам возможности получить прописку в Ташкенте и Ташкентской области путем покупки жилого помещения в новостройках, сообщает Gazeta.uz.
Как разъясняет Norma.uz, в первом документе из статьи 338 Налогового кодекса предлагается исключить общее правило, что за удостоверение договоров отчуждения жилых домов, квартир, дач, гаражей, иных строений, помещений и сооружений, принадлежащих физическим и юридическим лицам, сумма государственной пошлины исчисляется исходя из их жилой или общей площади. Это нужно для введения нового механизма уплаты госпошлины иногородними и иностранцами в зависимости от стоимости сделки.
Второй проект вносит дополнения в постановление Кабинета Министров от 16 февраля 2012 года «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О Перечне категорий лиц — граждан Республики Узбекистан, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области».
В частности, нотариальное удостоверение и государственная регистрация сделок по купле-продаже недвижимого имущества в новостройках Ташкенте и Ташкентской области предлагается осуществлять также при приобретении физическим лицом, не имеющим постоянной прописки в столичном регионе, недвижимого имущества в новостройках стоимостью не менее 2000 минимальных зарплат с осуществлением расчетов через банковские счета.
За эту же сумму смогут приобретать недвижимость иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие в Ташкент и область из других регионов Узбекистана и имеющие постоянную прописку в этих регионах.
Иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие в Ташкент и Ташкентскую область из других государств и получившие вид на жительство, для получения этим путем прописки в столичном регионе должны приобрести недвижимое имущество в новостройках стоимостью не менее 100 тысяч долларов по курсу Центрального банка на дату заключения договора с осуществлением расчетов через банковские счета.
Напомним, предоставление иногородними и иностранцами возможности прописки в Ташкенте и Ташкентской области при условии приобретения новостроек указанной выше стоимостью и уплаты государственной пошлины в размере 5−10% от цены недвижимости предусмотрено Государственной программой по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах в «Год диалога с народом и интересов человека».
Обсуждение предложенных выше изменений продлится до 26 апреля.
Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
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