 
Преимущественно облачно
19°

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 65%

Влажность: 43%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

312.70

12 апреля 

Курс НБРК

311.37

-

АЛМАТЫ

Покупка

312.00

Продажа

312.70

АСТАНА

Покупка

311.50

Продажа

312.50

Подробнее
332.00

12 апреля 

Курс НБРК

330.30

-

АЛМАТЫ

Покупка

329.00

Продажа

332.00

АСТАНА

Покупка

330.00

Продажа

333.00

Подробнее
Новости за сегодня

Как ограничить выезд должника за пределы РК - советы специалистов

 

О том, как можно ограничить выезд должника за пределы РК на своей странице в Facebook написал официальный представитель в Министерство юстиции Республики Казахстан Олжас Рамазанов, передает Zakon.kz

Как отметил О.Рамазанов, это один из наиболее часто задаваемых вопросов казахстанцев. «Для того чтобы должник не сбежал, не нужно сжигать его паспорт и самостоятельно преграждать ему путь на всех пограничных постах. Это, как минимум, незаконно, вдобавок еще и сложно. Хотя такая история могла бы потянуть на добротный сценарий для съемок малобюджетного боевика», - отметил он.

Итак, сжигать паспорт и следить за должником не нужно. Согласно закону, если вам не платят по счетам вовремя и без уважительных на то причин, то желательно просто написать заявление. После этого судоисполнитель вынесет постановление о том, что должнику нельзя временно покидать страну, а суд санкционирует документ.

Официально это звучит так: «Согласно ст. 33 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года №261-ІV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», при неисполнении физическим лицом, должностным лицом (исполняющим обязанности) юридического лица, являющегося должником, в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный исполнитель вправе, а по заявлению взыскателя обязан вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Республики Казахстан. Постановление судебного исполнителя о временном ограничении на выезд физического лица, должностного лица (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником, из Республики Казахстан подлежит санкционированию судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан».

«Так что, если ваш должник планировал отдохнуть в Турции либо и вовсе хотел уехать на ПМЖ в другое государство, то это будет уже проблематично. Надеюсь, эта информация вам не понадобится и долги вам будут возвращать вовремя, без громких ссор и судебных и разбирательств», - написал в Фб Рамазанов.

 

12 апреля 2017, 11:46
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код