Подготовка моряков в Казахстане не соответствует международным стандартам

Есть ещё один проблемный вопрос - это стажировка, которая должна быть у моряков практически 365 дней в году.

Сегодня на судах отечественного флота работает порядка 600 казахстанцев, что составляет 47% от общего количества моряков. Готовят моряков в трех казахстанских вузах.





В ходе обсуждения в Мажилисе Парламента РК законопроекта по вопросам транспорта, вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова сообщила, что сегодня есть проблема несоответствия образовательных программ международной конвенции подготовки и дипломирования моряков, передаёт BNews.kz





Сейчас подготовку кадров по специальности морская техника и технология осуществляют три вуза страны: Каспийский госуниверситет, Атырауский университет нефти и газа и Казахстанско-Британский технический университет. Контингент 434 человека, 409 - обучаются по госзаказу.





«Что касается соответствия международным стандартам, действительно, на сегодня у нас есть проблема несоответствия образовательных программ международной конвенции подготовки и дипломирования моряков. В настоящее время Министерством образования и науки совместно с НПП «Атамекен» и МИР РК и этими тремя вузами пересматриваются образовательные программы. Мы уже провели 3 рабочие группы в текущем году. До конца мая мы пересмотрим эти образовательные программы, и, думаю, что в начале учебного года уже начнётся обучение по этим программам», - сказала Бибигуль Асылова.





Кроме того, как отметила Б. Асылова, есть ещё один проблемный вопрос в рамках подготовки по данной специальности - это стажировка, которая должна быть у моряков практически 365 дней в году.





«Сумма гранта не покрывает в настоящее время данные расходы, и у нас совместно с МИР запланировано в рамках предстоящего формирования республиканского бюджета на 2018-2020 годы; мы будем заявлять дополнительные расходы, связанные именно со стажировкой моряков», - добавила вице-министр.



