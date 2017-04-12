СМИ: пассажир, насильно снятый с рейса United Airlines, остается в больнице

По данным телеканала, 69-летний Дэвид Дао заявил, что находится на лечении в больнице. "Все", — заявил он на вопрос о том, что именно ему повредили.





Как заявил адвокат семьи пострадавшего пассажира Стивен Голан, семья Дао благодарит всех, кто их поддержал. "Семья Дао хочет, чтобы мир знал, что они благодарны за молитвы, беспокойство и поддержку, которую получили. В настоящее время они сосредоточены на лечении доктора Дао", — заявил Голан.