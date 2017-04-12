Герои нашего времени: В День космонавтики - все о казахстанских покорителях космоса

12 апреля 2017 года исполняется 56 лет со дня полета первого человека в космос.

Сегодня, 12 апреля отмечается День космонавтики. 56 лет со дня полета первого человека в космос.





Напомним, 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут.





О Ю.Гагарине известно не мало, мы же хотим вспомнить о наших космонавтах и их заслугах перед страной.









Токтар Аубакиров родился 27 июля 1946 года в Каркаралинском районе Карагандинской области. Последний космонавт СССР, первый космонавт казахской национальности.

Совершил космическую экспедицию в 1991 году, провел в космосе 7 дней 22 часа 13 минут. Аубакиров не только является космонавтом номер один, он так же был одним из первых, кто участвовал в эксперименте, в котором впервые попробовал сублимированные блюда казахской-национальной кухни, специально разработанной учеными для питания космонавтов: - айран, иримшик и мясо по-казахски.









2 октября 1991 года стартовал в космос вместе с Александром Волковым (командир экипажа при старте) и австрийским космонавтом Францем Фибёком в качестве космонавта-исследователя космического корабля «Союз ТМ-13». В течение недели работал на борту орбитального комплекса «Мир».

Аубакиров Герой Советского Союза, награжден медалью «За заслуги в освоении космоса», «Золотая звезда», Орденом Ленина, Орденом Отан, Орденом «Знак Почёта» (1981), почетным знаком «Золотой Крест», а также памятной медалью «Культегин».







Талгат Мусабаев - родился 7 января 1951 года в Каргалы. Совершил три полета и провел в космосе 341 день 9 часов 48 минут 41 секунд. Талгат Мусабаев занесен в книгу рекордов Гиннесса: до него никто не находился в открытом космосе больше суток в течении одного полета.

1 полет. С 1 июля по 4 ноября 1994 года в качестве бортинженера КК «Союз ТМ-19» и ЭО-16 продолжительностью 125 дней 22 часа 53 минуты 36 секунд. 2 полет. С 29 января по 25 августа 1998 года в качестве командира КК «Союз ТМ-27» и ЭО-25 продолжительностью 207 дней 12 часов 51 минута 2 секунды. 3 полет. с 28 апреля по 6 мая 2001 года в качестве командира экспедиции посещения МКС на кораблях «Союз ТМ-32» (старт) и «Союз ТМ-31» (посадка) продолжительностью 7 дней 22 часа 4 минуты 3 секунды.





В настоящее время является сопредседателем подкомиссии по комплексу «Байконур» Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, а также советником Президента Казахстана

Мусабаев является героем Российской Федерации, Народным Героем Казахстана. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, III степени, Орденом Отан, Орденом Барыс, Орденом Дружбы народов, медалью «За заслуги в освоении космоса», «За космический полёт», медалью Алексея Леонова и «Астана».













Юрий Лончаков родился 4 марта 1965 года в Балхаше. За три полета провел в космосе 200 дней 18 часов 36 мин.





С 19 апреля по 1 мая 2001 года в качестве специалиста на шаттлле Индевор STS-100 по программе сборки МКС. Продолжительность полёта составила 11 суток 21 час 31 минута 14 секунд.





С 30 октября по 10 ноября 2002 года в качестве бортинженера, вместе с Сергеем Залётиным и Франком Де Винне. Старт на ТК «Союз ТМА-1», посадка на ТК «Союз ТМ-34». Продолжительность полёта составила 10 суток 20 часов 53 минуты 09 секунд.





С 12 октября 2008 года в 07:01:33,243 UTC (11:01:33,243 мск) в качестве командира корабля «Союз ТМА-13» и бортинженера 18-й основной экспедиции МКС вместе с Майклом Финком и Ричардом Гэрриотом.





14 октября 2008 года по 8 апреля 2009 года астронавты смонтировали научную аппаратуру для европейского эксперимента EXPOSE-R установили на модуле «Звезда» научную аппаратуру для эксперимента «Импульс», а также сняли с СО «Пирс» второй из трех контейнеров «Биориск-МСН». Продолжительность полёта составила 178 суток 0 часов 14 минут 27 секунд.









В настоящее время является начальником Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Награжден медалью «Золотая Звезда» Героя РФ, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями «За отличие в военной службе» I степени, «За воинскую доблесть» I, II, III степени, «За заслуги в освоении космоса», а также медалью NASA «За космический полет».





Айдын Айымбетов - родился 27 июля 1972 г. в селе Заря Коммунизма Талды-Курганской области Казахской ССР, ныне - Республика Казахстан. Казахстанский космонавт - первый гражданин Республики Казахстан, совершивший полет в космос.









Со 2 по 12 сентября 2015 года совершил космический полет в качестве бортинженера-2 транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-18М» к Международной космической станции (МКС).

Являлся членом экспедиции посещения ЭП-18 на МКС. Вернулся на Землю на ТПК «Союз ТМА-16М». Продолжительность полета составила 9 суток 20 часов 13 минут 51 секунду.