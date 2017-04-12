Мобильно и прозрачно

Внедрение передовых IT-технологий и интеграция информационных систем существенно повышают мобильность и прозрачность правосудия, в то же время снижают коррупциогенность судопроизводства.

В основе повышения доступности к правосудию лежит со- здание удобных для пользователей инструментов, которые позволяют им беспрепятственно связываться с судом. Верхов- ный Суд РК внедрил на своем портале www.sud.gov.kz сервис «Судебный кабинет». Это единое окно доступа к услугам судебных органов, посредством которого гражданин или его представитель в любое время посредством сети Интернет могут отправить заявление, жалобу и ходатайство в электронном виде, оплатить государственную пошлину в онлайн режиме, просмотреть судебный документ, статус дела и распечатать судебный акт, а также контролировать процессуальные сроки.

Чтобы воспользоваться сервисом, заявители вправе представлять в суд электронные документы посредством заполнения форм, для этого им необходимо пройти регистрацию.

Лицо, зарегистрированное в «Судебном кабинете», является пользователем сервиса и может осуществлять подачу электронных документов. Авторизация происходит с помощью ИИН или БИН и па- роля. При подаче заявления представителем юридического лица авторизация осуществляется по- средством БИН. Пользователь сервиса подачи электронных документов после прохождения процедуры авторизации может обратиться в суд с исковым заявлением, заявлением о предоставлении протокола судебного заседания, замечанием на протокол судебного заседания и обращением.

Для представления в суд обращения загружаются в текстовом формате шрифт 14 Times New Roman, полуторный интервал. Каждый документ должен быть загружен в систему подачи доку- ментов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, подаваемых в суд. Файл должен соответствовать форматам: doc, docx, pdf, jpeg. Максимальный размер файла не должен превышать десяти мегабайт.

Необходимо отметить, что новая услуга призвана значительно облегчить реализацию участниками производства по делу своих процессуальных прав на ознакомление с материалами дела, сократить затраты времени и средств на изучение судебных документов.

В рамках электронной услуги обеспечены доступ участников к судебным документам в режиме онлайн, возможность мониторинга процесса по делу в полном объеме.

Мира Купенова, зав. канцелярией суда г. Актобе