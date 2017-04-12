Медиация в интересах детей

Ж. Ешпанова,

судья Специализированного межрайонного суда

по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области

Сегодня, когда особое внимание уделяется реформированию законодательства в области отправления правосудия по делам несовершеннолетних, защите детей от любого рода насилия и жестокого обращения, как никогда оправдано развитие института медиации.

В настоящее время споры (конфликты), возникающие в ходе семейных правоотношений, являются одной из сфер эффективного применения медиации.

Анализ статистических данных Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Запад- но-Казахстанской области за 2014-2016 годы свидетельствует о росте количества гражданских дел, оконченных утверждением соглашения сторон о раз- решении спора в результате проведения процедуры медиации. Если в 2014 году в порядке медиации судом разрешено 16 гражданских дел, то в 2015 году этот показатель составил 44 дела, в 2016 году - 48.

Изучение дел, оконченных в результате проведения процедуры медиации, показало, что соглашения о медиации в основном заключаются по спорам о лишении родительских прав, определении места жительства ребенка, времени общения с ребенком и порядке реализации родительских прав и обязанностей родителем, проживающим отдельно от ребенка.

Успешное применение процедуры медиации в семейных спорах обусловлено тем, что медиация основывается на принципах добровольности, конфиденциальности, взаимоуважения, равноправия сторон, что в первую очередь необходимо сторонам при разрешении семейных конфликтов и споров, рассмотрение которых имеет свои особенности.

Так, согласно ст. 12 Конвенции о правах ребенка государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем затрагивающим его вопросам. Причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется право быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства, затрагивающего права ребенка.

В соответствии со ст. 62 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. При этом возраст, с которого ребенок может выражать свое мнение, не имеет четких границ. Выражать мнение можно словесно, мимикой и жестами, рисунками, поведением, отношением и т.д. Поэтому при рассмотрении любого дела, касающегося прав и законных интересов ребенка, судом обязательно учитывается мнение самого ребенка по рассматриваемому спору иногда непосредственно в судебном заседании, а иногда с помощью специалиста-психолога. И в том, и в другом случае ребенок вынужден приходить в суд, иногда неоднократно.

По утверждениям психологов, конфликт между родителями лишает ребенка чувства безопасности. Он испытывает ощущение внешней нестабильности, что неблагоприятно сказывается на формировании детской психики. Тем хуже, когда взрослые не могут разрешить спор между собой и втягивают в конфликт своего ребенка, вынуждая его делать трудный выбор между родителями.

Кроме того, наличие конфликтов между родителями налагает отпечаток на их поведение в суде. Бывают и такие ситуации, когда в суде они ведут себя агрессивно, позволяя себе отрицательные высказывания в адрес другой стороны, стараясь подорвать авторитет другого родителя в глазах ребенка, что также оказывает отрицательное воздействие на психику ребенка и формирование его личностных качеств.

Во избежание психотравмирующих ситуаций для детей, а также учитывая личный характер семейных споров, стороны, которые в первую очередь переживают за своего ребенка, зачастую стремятся разрешить спор альтернативным суду способом.

Возможность разрешения спора медиацией разъясняется судьей с момента подготовки дела к судебному разбирательству. Суд разъясняет сторонам, что согласно ст. 48 ГПК стороны могут разрешить спор путем медиации на любой стадии процесса до удаления суда в совещательную комнату.

Участие в разрешении конфликта квалифицированного медиатора, способного в непринужденной обстановке помочь сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом позволяя сторонам полностью контролировать процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения, оказывает большую помощь сторонам и подталкивает их к разрешению спора путем медиации.

Государство поддерживает и стимулирует развитие института медиации. Так, в соответствии с Налоговым кодексом и требованиями при прекращении производства по делу в связи с утверждением соглашения по результатам проведения процедуры медиации истцу возвращается госпошлина, уплаченная им при подаче искового заявления в суд.

Поскольку стороны добровольно разрешают спор в порядке процедуры медиации, как правило, ими полностью соблюдаются условия соглашения. Из рассмотренных 48 дел лишь по одному делу определение суда обжаловано сторонами. Указанное обстоятельство еще раз доказывает эффективность внедрения медиации в правовую систему нашей страны. Альтернативный метод разрешения спора позволяет значительно снизить нагрузку на суды и судебных исполнителей, исключая возможную волокиту при рассмотрении дел и исполнении судебных актов, а также экономя время, деньги и здоровье сторон.