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В Киеве задержали торговцев человеческими органами

12 апреля 2017, 12:17

Было установлено, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран искали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве участников группировки, которая специализировалась на торговле органами людей, сообщает Life.ru.

Было установлено, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран искали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку. Чтобы прикрыть незаконный бизнес, они создали коммерческую структуру, которая предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам преступники платили от тринадцати до пятнадцати тысяч долларов США. Сами же получали 80–100 тысяч долларов с одного клиента.

Когда от доноров было получено согласие, злоумышленники переправляли их за границу, чтобы провести операцию. Каждый месяц на такие операции выезжало четыре-пять жителей Украины.

Задержаны шестеро участников группировки, им грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

Фото: Allnews.com.ua

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