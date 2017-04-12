Аким ЮКО ознакомился с работой ТОО «Казмедприбор»
12 апреля 2017, 12:18
В первую очередь, глава региона осмотрел производственные части, а также ознакомился с ходом производства лекарственных препаратов и медицинского оборудования.
Товарищество участвует в производстве необходимых средств и передовых технологий в сфере медицины. Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев ознакомился с деятельностью ТОО «Kazmedpribor Holding», и высоко оценил продукцию предприятия, которое обеспечивает республику медицинскими изделиями по низкой цене, передает пресс-служба акима ЮКО.
В первую очередь, глава региона осмотрел производственные части, а также ознакомился с ходом производства лекарственных препаратов и медицинского оборудования.
Отметим, что предприятие запущено в 2005 году, в рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса - 2020». На сегодня здесь занимаются производством рентгеновских аппаратов, медицинской мебели и оборудования. Производство ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» соответствует международным стандартам. Завод обеспечивает поликлиники и больницы страны аппаратами УЗИ и необходимым медицинским оборудованием для операционных блоков. Занимаясь реализацией инновационных проектов, компания работает в тесном сотрудничестве с крупнейшими заводами Кореи, Японии, Испании. Здесь трудятся около 150 человек.
«Предприятие проводит системную работу. Продукция пользуется спросом и ничем не уступает зарубежным аналогам. Государство оказывает поддержку предприятию, оно способно полностью оборудовать автомобили скорой помощи и в состоянии обеспечить необходимыми средствами. Кроме того, обеспечивает людей работой и получает свои доходы. Самое главное, руководство стремится к лучшему», - сказал Ж.Туймебаев.
На сегодняшний день, завод медтехники выпускает более 400 наименований продукции, а в целом, способен производить до 60 000 единиц продукции в год.
Наряду с этим, производит необходимые для автомобилей скорой помощи электрокардиографы и медицинские мониторы. Спрос на продукцию предприятия растет с каждым годом, поступают запросы на продукцию завода из России, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
Фото: Пресс-служба акима ЮКО
Фотограф: Самат Мырзалиев
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